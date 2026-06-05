Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannter dringt in Büroräume eines Kaufhauses in der Marktpasse Neheim ein

Arnsberg (ots)

Am Mittwochnachmittag ist ein bislang unbekannter Mann in die Büroräume einer Filiale in der Marktpassage am Neheimer Markt eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Gegen 17 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin der Filiale verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines Büros. Als sie nachsah, konnte sie beobachten, wie eine unbekannte Person über eine Trennwand in den Büroraum kletterte. Die Mitarbeiterin verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Mehrere Streifenwagen suchten die Örtlichkeit auf und durchsuchten die betroffenen Räumlichkeiten. Der Tatverdächtige hatte den Bereich jedoch bereits verlassen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.

Ein Zeuge konnte den Mann wie folgt beschreiben:

männlich

etwa 1,70 Meter groß dunkle Kappe beige Jacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur beschriebenen Person machen können oder verdächtige Beobachtungen in der Marktpassage gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 / 90 200 zu melden.

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