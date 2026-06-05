Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben versucht, in ein Wohnhaus an der Clemens-August-Straße einzudringen.

Am Donnerstagmorgen (04.06.2026) stellte ein Bewohner eines Hauses an der Clemens-August-Straße fest, dass ein Kellerfenster eingeschlagen worden war. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter durch das beschädigte Fenster in die Kellerräume des Gebäudes.

Bislang liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Weitere Beschädigungen wurden vor Ort nicht festgestellt. Als Tatzeit wird der Zeitraum vom 03.06.2026 um 20:30 Uhr bis zum 04.06.2026 um 08:30 Uhr angegeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Clemens-August-Straße nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter 02932 90200 entgegen.

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