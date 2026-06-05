Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Verkehrskonflikt in Meschede: Polizei sucht Zeugen

Meschede (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrskonflikt am Mittwoch, 03. Juni, gegen 14:10 Uhr im Bereich der Straße "Am Rautenschemm" wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Richtung Bestwig kommend unterwegs. Vor ihm soll ein roter Geländewagen mehrfach stark abgebremst haben. Nach Angaben des Lkw-Fahrers habe dabei das Assistenzsystem seines Fahrzeugs eingegriffen, um einen Auffahrunfall zu verhindern.

Im weiteren Verlauf begegneten sich die beiden Verkehrsteilnehmer erneut im Bereich der Straße "Am Rautenschemm". Dort soll der Fahrer des Geländewagens seinen Wagen gewendet haben. Als der Lkw-Fahrer zu dem Fahrzeug ging, um das Gespräch zu suchen, soll der Fahrer des Geländewagens angefahren sein. Nach Angaben des 46-Jährigen sei dabei ein Rad des Fahrzeugs über seinen Fuß gefahren. Verletzt wurde der Mann nach eigenen Angaben nicht, weil er Sicherheitsschuhe trug.

Der unbekannte Fahrer wird als etwa 65 bis 75 Jahre alt, schlank, mit kurzen weißen Haaren und grauem Schnurrbart beschrieben. Er soll ein rotes T-Shirt getragen haben.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen roten Geländewagen der Marke Jeep oder Chrysler mit HSK-Kennzeichen und außen angebrachtem Reserverad am Heck. Auffällig war zudem ein Aufkleber mit der Abbildung eines Golden Retrievers und eines Welpen.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug beziehungsweise den Fahrer geben können, sich bei der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291 / 90 200 zu melden.

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