PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Verkehrskonflikt in Meschede: Polizei sucht Zeugen

Meschede (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrskonflikt am Mittwoch, 03. Juni, gegen 14:10 Uhr im Bereich der Straße "Am Rautenschemm" wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Richtung Bestwig kommend unterwegs. Vor ihm soll ein roter Geländewagen mehrfach stark abgebremst haben. Nach Angaben des Lkw-Fahrers habe dabei das Assistenzsystem seines Fahrzeugs eingegriffen, um einen Auffahrunfall zu verhindern.

Im weiteren Verlauf begegneten sich die beiden Verkehrsteilnehmer erneut im Bereich der Straße "Am Rautenschemm". Dort soll der Fahrer des Geländewagens seinen Wagen gewendet haben. Als der Lkw-Fahrer zu dem Fahrzeug ging, um das Gespräch zu suchen, soll der Fahrer des Geländewagens angefahren sein. Nach Angaben des 46-Jährigen sei dabei ein Rad des Fahrzeugs über seinen Fuß gefahren. Verletzt wurde der Mann nach eigenen Angaben nicht, weil er Sicherheitsschuhe trug.

Der unbekannte Fahrer wird als etwa 65 bis 75 Jahre alt, schlank, mit kurzen weißen Haaren und grauem Schnurrbart beschrieben. Er soll ein rotes T-Shirt getragen haben.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen roten Geländewagen der Marke Jeep oder Chrysler mit HSK-Kennzeichen und außen angebrachtem Reserverad am Heck. Auffällig war zudem ein Aufkleber mit der Abbildung eines Golden Retrievers und eines Welpen.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug beziehungsweise den Fahrer geben können, sich bei der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291 / 90 200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 07:26

    POL-HSK: Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Meschede (ots) - Am 03.06.2026 kam es um 16:40 Uhr in der Kolpingstraße in Meschede zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die 38-jährige Fahrerin des PKW gab an, in die Einfahrt ihres Wohnhauses einbiegen zu wollen. Dabei sah sie die entgegenkommende Radfahrerin, unterschätzte jedoch ihre Entfernung und Geschwindigkeit. Es kam zu einer frontalen Kollision, bei der die Radfahrerin auf die ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 07:25

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Arnsberg (ots) - Am Mittwoch, den 03.06.2026 um 23:10 Uhr, kam es zu einer Kollision zwischen zwei PKW auf der Werler Straße in Arnsberg-Neheim. Der 18-jährige Fahrer einer der beteiligten PKW fuhr laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich der Hauptverkehrsstraße ein. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die 21-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 07:13

    POL-HSK: Unbekannter dringt in Büroräume eines Kaufhauses in der Marktpasse Neheim ein

    Arnsberg (ots) - Am Mittwochnachmittag ist ein bislang unbekannter Mann in die Büroräume einer Filiale in der Marktpassage am Neheimer Markt eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Gegen 17 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin der Filiale verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines Büros. Als sie nachsah, konnte sie beobachten, wie eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren