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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Meschede (ots)

Am 03.06.2026 kam es um 16:40 Uhr in der Kolpingstraße in Meschede zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die 38-jährige Fahrerin des PKW gab an, in die Einfahrt ihres Wohnhauses einbiegen zu wollen. Dabei sah sie die entgegenkommende Radfahrerin, unterschätzte jedoch ihre Entfernung und Geschwindigkeit. Es kam zu einer frontalen Kollision, bei der die Radfahrerin auf die Motorhaube des PKW aufgeladen und leicht verletzt wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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