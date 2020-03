Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Verletzte bei Schneeglätte

Bestwig (ots)

Auf schneeglatter Straße stießen am Montagmorgen zwei Autos bei Ramsbeck zusammen. Drei Menschen wurden verletzt. Um 07.05 Uhr fuhr eine 19-jährige Schmallenbergerin auf der Landstraße 776 aus Brabecke kommend in Richtung Ramsbeck. Auf der schneebedeckten Straße rutschte das Auto in den Gegenverkehr. Hier stieß es mit dem Auto eines 23-jährigen Bestwigerin zusammen. Anschließend schleuderte das Auto der Schmallenbergerin zurück und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Ihre 19-jährige Beifahrerin sowie die Frau aus Bestwig erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Verletzten wurden durch die Feuerwehr aus Ramsbeck sowie den Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Richtungen gesperrt.

