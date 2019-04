Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geldautomat gesprengt

Olsberg (ots)

Freitagmorgen gegen 4 Uhr meldeten Zeugen die Sprengung eines Geldautomaten in einem Geldinstitut an der Straße "Bigger Platz". Nach ersten Erkenntnissen sprengten die Täter den Automaten mit einer selbstgebauten Gasflaschenkonstruktion. Weiterhin beschrieben die Zeugen zwei schwarz bekleidete Personen, die mit einem Motorroller in Richtung "Ruhrufer" flüchteten. Durch die Polizei wurde direkt eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ausgelöst. Die Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- Schwarzer Kapuzenpullover

- Schwarze Schuhe, ein Täter trug Schuhe mit einer auffälligen weißen Sohle

- Eine rote Reisetasche und eine Tasche der Marke "Nike"

Wie viel Geld die Täter erbeuteten ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

