POL-HSK: Betrunken und unter Drogen gegen Straßenschild gefahren

Arnsberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:50 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei in Arnsberg. Ein Mann war mit seinem Fahrrad gegen ein Straßenschild Im Ohl gefahren und gestürzt. Hierbei verletzte sich der Mann und ging daraufhin mit seinem Rad nach Hause. Dank Zeugen konnten die Polizeibeamten den Mann an seiner Anschrift antreffen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hat. Eine Personenüberprüfung ergab, dass gegen den 47-jährigen Mann ein Haftbefehl vorliegt. Nach der ärztlichen Behandlung wurden dem Mann Blutproben entnommen. Anschließend wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht.

