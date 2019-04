Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgänger gesucht

Bestwig (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr kam auf der Bundesstraße in Bestwig ein Pedelecfahrer zu Fall. Der 65-jährige Mann aus Düsseldorf wich kurz zu vor einem Fußgänger auf dem Radweg aus. Der Fußgänger war circa 1,70 Meter groß, hatte eine normale Statur, graue- volle Haare und etwa 70 Jahre alt. Wer kann Hinweise geben? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

