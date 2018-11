POL-OE: Geldtasche mit Bargeld fliegt aus Kleinwagen - Polizei bittet um Hinweise

Olpe (ots) - Gestern Morgen (29. November) gegen 8.50 Uhr befuhr eine Polizeistreife die Kurfürst-Heinrich-Straße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe des Franziskus Gymnasiums sprach eine 78-jährige Fußgängerin aufgeregt die Polizeibeamten an und übergab ihnen eine rote Geldtasche mit einem vierstelligen Geldbetrag. Nach ihrer Aussage hatte sie gerade eben das Geld gefunden. Es sei aus einem Kleinwagen geflogen. Dabei konnte die 78-Jährige zuvor beobachten, dass das Fahrzeug zunächst am Fahrbahnrand stand. In diesem saß eine Beifahrerin, die die Geldtasche in der Hand hielt. Das Fenster auf der Beifahrerseite war zu dem Zeitpunkt heruntergekurbelt. Als das Fahrzeug plötzlich in Richtung Bahnhofsstraße losfuhr, flog die Tasche aus ihr nicht ersichtlichen Gründen aus dem Kleinwagen. Die ehrliche Finderin nahm zunächst die Geldtasche an sich und übergab sie umgehend den Beamten, die kurz darauf die Straße befuhren. Die Polizei ermittelt jetzt in alle Richtungen. Wer Angaben zu dem Vorfall oder auch zu der Geldtasche machen kann, wendet sich bitte umgehend an die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

