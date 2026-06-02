Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Parkplatzunfall

Wegberg (ots)

Zwischen 15.45 Uhr und 17.05 Uhr ereignete sich am vergangenen Donnerstag (28. Mai) in der Straße Am Bahnhof auf dem Lidl Parkplatz ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Auto von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des rechten Hecks sowie des rechten hinteren Kotflügels stark beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Fahrzeughalter oder die Polizei zu verständigen. Zur Klärung der Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell