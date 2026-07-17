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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Goldkettendiebstahl missglückt

Hamm-Herringen (ots)

Am Mittwoch, 15. Juli, sprach eine unbekannte Frau gegen 15 Uhr einen 69-Jährigen am Kissinger Weg an und bot ihm Goldschmuck an.

Die Frau stieg aus einem geparkten Wagen vom Beifahrersitz aus. In dem Wagen befanden sich noch zwei weitere Personen. Die Frau fragte den Senior nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus, während sie eine Karte in der Hand hielt. Dabei kam sie dem Mann aus Hamm sehr nah, gab ihm einen Ring und versuchte, ihm eine Goldkette umzuhängen.

Der Senior bemerkte jedoch schnell, dass die Frau versuchte, seinen goldenen Ehering sowie seine goldene Halskette zu entwenden. Er wich zurück und hielt Abstand. Nachdem die Frau wieder ins Auto gestiegen war, entfernte sich dieses schnell von der Örtlichkeit.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen japanischen Hersteller in dunkler Farbe mit der Städtekennung MK (Märkischer Kreis).

Die Frau, die den 69-Jährigen angesprochen hatte, war über 50 Jahre alt, klein und korpulent. Sie sprach gebrochen Deutsch, hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild und nur noch wenige Zähne im Unterkiefer.

Der Mann auf dem Fahrersitz war dunkel gekleidet.

Auf dem Rücksitz saß außerdem eine Frau. Sie war zwischen 20 und 30 Jahre alt, ebenfalls korpulent, hatte auffällig große Brüste und trug viele Goldketten.

Den Ring, den die Frau dem Senior übergeben hatte, stellten die eingesetzten Beamten sicher.

Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Hamm warnt:

   - Seien Sie skeptisch, wenn Fremde sich Ihnen auf der Straße 
     körperlich nähern. Stehen Sie notfalls auch energisch für Ihren 
     persönlichen Raum ein.
   - Tragen Sie wertvollen Schmuck in der Öffentlichkeit nur mit 
     Bedacht. Machen Sie sich bewusst, dass Sie dadurch ins Visier 
     von potenziellen Täterinnen und Tätern geraten könnten, die 
     gezielt nach lukrativer Beute Ausschau halten.
   - Achten Sie auf Ihr Umfeld, beispielsweise auf aufdringliche 
     Personen in Ihrer Nähe oder Fahrzeuge mit auswärtigen 
     Kennzeichen, aus denen Personen angesprochen werden.
   - Suchen Sie sich offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder 
     unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Passanten an oder 
     rufen Sie um Hilfe.
   - Zeigen Sie Zivilcourage, bringen Sie sich dabei aber nicht 
     selbst in Gefahr.
   - Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl unbedingt die
     Polizei über den Notruf 110 und teilen Sie alle relevanten 
     Details mit. Eine Anzeige können Sie persönlich auf jeder 
     Polizeidienststelle oder online auf der Internetseite der 
     Polizei erstatten.
   - Weitere Informationen und Hinweise hierzu finden sie unter: 
     https://hamm.polizei.nrw/artikel/kettentrick

(rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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