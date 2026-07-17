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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erfolglose Flucht vor Polizeikontrolle

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem eine Streifenwagenbesatzung am frühen Freitagmorgen, 17. Juli, einen 18-jährigen Kleinkraftradfahrer kontrollieren wollte, versuchte dieser vor der Kontrolle zu flüchten.

Gegen 3.15 Uhr fiel den Beamten der Heranwachsende auf dem Vorsterhauser Weg auf, da er sein Licht ausschaltete, als er den Streifenwagen erblickte, und direkt in eine Stichstraße abbog.

Die Streifenwagenbesatzung nahm sofort die Verfolgung auf. Der 18-Jährige flüchtete mit seiner Piaggio mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Straßen im Hammer Westen. Aufgrund der Uhrzeit und des entsprechenden Nichtvorhandenseins von Fahrzeugverkehr kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Nachdem er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, sprang der Hammer von seinem Kleinkraftrad und flüchtete zu Fuß. Seine Flucht endete, als die Beamten ihn einholten und zu Boden bringen konnten.

Der Grund für die Flucht war schnell gefunden: Der 18-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem war das Kleinkraftrad technisch verändert, sodass er schneller als erlaubt fahren konnte. Zudem befand sich an der Piaggio ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020, weshalb kein gültiger Versicherungsschutz für das Zweirad bestand.

Gegen den 18-jährigen Verkehrssünder wird nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung eingeleitet. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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