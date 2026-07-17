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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Heessener Straße

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Heessener Straße zog sich am Donnerstag, 16. Juli, ein 20-Jähriger aus Ahlen leichte Verletzungen zu.

Der junge Ford-Fahrer befuhr gegen 12.50 die Heessener Straße in östlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe des Lohwegs fuhr ein 51-jähriger Ford-Fahrer aus Berlin aufgrund des stockenden Verkehrs auf ihn auf. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Das Auto des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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