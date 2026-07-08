PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (07.07.2026), gegen 11:00 Uhr, bedrohte ein 75-Jähriger einen 35-Jährigen in der Gubener Straße. Der 75-Jährige brachte sein Motorrad für eine Hauptuntersuchung zu einer Prüfstelle. Aufgrund bestehender Mängel konnte keine Prüfplakette durch den 35-Jährigen ausgestellt werden. Der 75-Jährige zerriss daraufhin den Prüfbericht, bedrohte den 34-Jährigen mit einem Messer und beleidigte diesen. Anschließend verließ der 75-Jährige das Gelände. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens der Bedrohung und der Beleidigung gegen den 75-Jährigen. Der 75-Jährige und der 35-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 14:21

    POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei stoppt getunte Autos

    Augsburg (ots) - Friedberg - Am Dienstag (07.07.2026) führten Beamte der Kontrollgruppe Tuning der Verkehrspolizei Augsburg zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Friedberg Kontrollen am Chippenham-Ring durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten am Fahrzeug eines 23-Jährigen, eines 37-Jährigen und am Fahrzeug eines 40-Jährigen Manipulationen an der Abgasanlage festgestellt werden. Die Manipulation an der Abgasanlage ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 14:20

    POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Drogenfahrten

    Augsburg (ots) - Donauwörth - Am Sonntag (05.07.2026), gegen 12:00 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto im Glockenfeldweg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Der 24-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit. Gegen 13:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen weiteren Pkw-Lenker im Schmutterweg. ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 14:19

    POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - A8 FR Stuttgart / Höhe Dasing - Am Montag (06.07.2026) kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart Höhe Anschlussstelle Dasing zu einem Unfall am Stauende mit zwei leicht verletzten Personen. Gegen 08.30 Uhr kam es auf der Autobahn auf Grund einer Baustelle zu einem Stau. Eine 46-jähriger Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr einem 26-jährigen Autofahrer von hinten auf. Durch die Wucht des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren