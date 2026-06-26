Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Vogelsberg

Vogelsberg (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein. Am Mittwoch (24.06), gegen 18 Uhr, befuhr ein 92-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Astra die Bundesstraße 275 vom Rixfelder Kreuz herkommend in Richtung Herbstein. Aus bisher unbekannten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Bei dem Unfall verletzte sich der Pkw-Fahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Es entstand Sachschaden von etwa 7.000 EUR.

Herbstein. Am Donnerstag (25.06), gegen 16 Uhr, befuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrer mit ihrem Citroen C1 die Bundesstraße 275 von Herbstein herkommend in Richtung Lauterbach. Aus bisher unbekannten Gründen verlor der Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Anschließend überschlug sich die 62-Jährige mit ihrem Fahrzeug mehrfach und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

(Polizeistation Lauterbach)

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