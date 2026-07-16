Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugenaufruf nach Flucht vor der Polizei

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt am Mittwochabend, 15. Juli, gegen 20:30 Uhr, bei der ein weißer VW Golf beteiligt war, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Der 34-jährige Fahrzeugführer versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch innerstädtische Straßen. Dabei kam es zu konkreten Gefährdungssituationen.

An der Einmündung Sedanstraße/Alleestraße mussten ein Pkw und ein Bus auf der Alleestraße eine Gefahrenbremsung einlegen, als der VW von der Sedanstraße nach links auf die Alleestraße abbog. Anschließend überholte er im Kreuzungsbereich Alleestraße/Goethestraße ein weiteres Fahrzeug und schnitt dieses beim Wiedereinordnen.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei Hamm die betroffenen Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei Hamm zu melden. Sofern Fahrzeugführer Dashcam-Aufnahmen haben, können sie diese ebenfalls einreichen. Die Polizei Hamm nimmt die entsprechenden Hinweise unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6315447 (rv)

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