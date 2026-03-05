Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gemeinsam für mehr Sicherheit auf dem Schulweg: Neue Fahrradklingeln für die Schulhofwerkstatt

Lingen (ots)

Die Schulhofwerkstatt in Lingen erhält Unterstützung: 250 neue Fahrradklingeln sowie eine Geldspende in Höhe von 500 Euro hat die Fahrradwerkstatt für Menschen in Not e. V. jetzt an die Verkehrswacht Lingen übergeben. Die Klingeln kommen künftig direkt bei der Schulhofwerkstatt zum Einsatz und tragen dazu bei, die Fahrräder von Grundschulkindern noch sicherer zu machen. Seit September 2019 wird das Präventionsprojekt "Schulhofwerkstatt" gemeinsam von der Verkehrswacht Lingen, der Fahrradwerkstatt für Menschen in Not e. V. sowie dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim durchgeführt. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit der Fahrräder von Grundschulkindern aus Lingen nachhaltig zu verbessern und damit einen wichtigen Beitrag zu einem sicheren Schulweg zu leisten. Jedes Jahr in der dunklen Jahreszeit kontrolliert das Präventionsteam der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in Lingen rund 2000 Fahrräder von Grundschulkindern direkt an den Schulen. Werden kleinere Mängel festgestellt, greifen die Kooperationspartner unmittelbar ein: Ehrenamtlich engagierte Helferinnen und Helfer der Verkehrswacht Lingen sowie der Fahrradwerkstatt für Menschen in Not e. V. reparieren kleinere Defekte kostenlos und direkt auf dem Schulhof. Beleuchtung, Bremsen oder Klingeln können so häufig sofort instandgesetzt werden. Allein im Jahr 2025 wurden auf diese Weise rund 400 Fahrräder vor Ort repariert. Die jetzt übergebenen Klingeln sind mit einem eigens für das Projekt entwickelten Logo versehen. Dieses wurde von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern angebracht und macht die Schulhofwerkstatt im Schulalltag sichtbarer. Gleichzeitig sorgen die auffälligen Klingeln bei vielen Kindern für Begeisterung. Die enge Zusammenarbeit zwischen Verkehrswacht, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, gemeinnützigen Organisationen und Polizei hat sich in den vergangenen Jahren als wirkungsvolles und bürgernahes Projekt etabliert - zum Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und für einen sicheren Schulweg. Damit die Schulhofwerkstatt auch künftig erfolgreich durchgeführt werden kann, sucht die Verkehrswacht Lingen e. V. weitere engagierte Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen möchten. Interessierte können sich bei Helmut Hodde, Geschäftsführer der Verkehrswacht Lingen e. V., unter hodhel@web.de melden.

