Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMX X1 demoliert

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher demolierte am Mittwoch, 15. Juli, einen geparkten BMW X1 auf dem Irisweg. Der Wagen wurde in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr beschädigt. Der BMW wies diverse Lackkratzer in Höhe von rund 2.000 Euro auf.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

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