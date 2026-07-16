Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Straße "Am Hämmschen"

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 15. Juli, zwischen 13.30 Uhr und 15.45 Uhr, einen geparkten Pkw auf der Straße "Am Hämmschen".

Der VW wies Lackkratzer und Dellen an der vorderen Stoßstange auf.

Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

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