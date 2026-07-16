Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verfolgungsfahrt mit Frau und Kind im Auto

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem eine Streifenwagenbesatzung am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, einen 34-jährigen Golffahrer kontrollieren wollte, versuchte dieser zunächst mit hoher Geschwindigkeit vor der Kontrolle zu flüchten. Er hielt schließlich freiwillig an. Erst bei der Überprüfung stellten die Beamten auf der Rücksitzbank die Ehefrau und einen neun Monate alten Säugling fest. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Reihe nach:

Der 34-Jährige kam den Polizeibeamten auf der Friedrichstraße mit seinem VW Golf nicht angeschnallt entgegen. Augenblicklich wurde der Streifenwagen gewendet, um die Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Der Golffahrer beschleunigte sein Auto unmittelbar und versuchte den Streifenwagen u.a. über die Sedanstraße und weiter über die Alleestraße abzuschütteln. Beim Abbiegen von der Sedanstraße auf die Alleestraße missachtete er die Vorfahrt und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Glücklicherweise kam es hier nicht zum Verkehrsunfall. Auf der Alleestraße beschleunigte der Golffahrer auf etwa 100 km/h und missachtete in Fahrtrichtung Osten zwei rote Ampeln. Nur mit großer Mühe gelang es den Polizisten mit Blaulicht und Martinshorn aufzuschließen und dem Mann Anhaltezeichen zu geben. Auf der Ahornallee besann sich der Flüchtige und hielt schließlich an. Bei der Kontrolle erklärte sich schnell der Grund für sein Fluchtverhalten. Der 34-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und befindet sich im MPU-Verfahren. Auf seinen Führerschein wird er jetzt vermutlich noch länger verzichten müssen. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrererlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Das Auto wurde sichergestellt.

Erwähnt sei im Übrigen, dass er seine Ehefrau und sein Kind unverständlicherweise mit in Gefahr brachte, die sich ebenfalls ungesichert auf der Rücksitzbank befanden. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell