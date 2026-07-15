Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz im Bahnhofsquartier - mehrere Drogenverkäufe beweissicher festgestellt

Hamm-Mitte (ots)

Zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität führte die Hammer Polizei am Dienstag, 14. Juli, erneut einen Einsatz im Bahnhofsquartier durch.

Zivil gekleidete Beamte konnten von nachmittags bis zum Abend mehrere Drogenverkäufe von Marihuana beweissicher feststellen und Ermittlungsverfahren einleiten.

Ein 30-jähriger Mann mit Wohnsitz in Hamm konnte dabei beobachtet werden, wie er eine Kunststofftüte in einem Hochbeet deponierte. Aus dieser übergab er zunächst einem 45-jährigen Hammer und anschließend einem 42-jährigen Polen Betäubungsmittel, mutmaßlich Marihuana. Im Gegenzug erhielt der 30-Jährige Bargeld.

Bei weiteren Kontrollen eines 24-Jährigen aus Iserlohn und eines 26-Jährigen aus Menden fanden die Einsatzkräfte ebenfalls Marihuana. Die Beamten beschlagnahmten die aufgefundenen Drogen und brachten den 30-Jährigen für eine erkennungsdienstliche Behandlung zum Polizeipräsidium.

Die Polizei Hamm wird gemeinsam mit dem KOD neben ihren täglichen Präsenzmaßnahmen in der Innenstadt auch zukünftig weitere Einsätze dieser Art im Bahnhofsquartier durchführen.(hei)

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