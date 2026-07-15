PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz im Bahnhofsquartier - mehrere Drogenverkäufe beweissicher festgestellt

Hamm-Mitte (ots)

Zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität führte die Hammer Polizei am Dienstag, 14. Juli, erneut einen Einsatz im Bahnhofsquartier durch.

Zivil gekleidete Beamte konnten von nachmittags bis zum Abend mehrere Drogenverkäufe von Marihuana beweissicher feststellen und Ermittlungsverfahren einleiten.

Ein 30-jähriger Mann mit Wohnsitz in Hamm konnte dabei beobachtet werden, wie er eine Kunststofftüte in einem Hochbeet deponierte. Aus dieser übergab er zunächst einem 45-jährigen Hammer und anschließend einem 42-jährigen Polen Betäubungsmittel, mutmaßlich Marihuana. Im Gegenzug erhielt der 30-Jährige Bargeld.

Bei weiteren Kontrollen eines 24-Jährigen aus Iserlohn und eines 26-Jährigen aus Menden fanden die Einsatzkräfte ebenfalls Marihuana. Die Beamten beschlagnahmten die aufgefundenen Drogen und brachten den 30-Jährigen für eine erkennungsdienstliche Behandlung zum Polizeipräsidium.

Die Polizei Hamm wird gemeinsam mit dem KOD neben ihren täglichen Präsenzmaßnahmen in der Innenstadt auch zukünftig weitere Einsätze dieser Art im Bahnhofsquartier durchführen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 10:25

    POL-HAM: Ermittlungs- und Festnahmeerfolg: 52-Jähriger nach Einbruch in Untersuchungshaft

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 52-Jähriger konnte am Montag, 13. Juli, durch Beamte der Kriminalpolizei festgenommen werden. Er war in den frühen Morgenstunden des 14. Juni in die Räumlichkeiten einer Autovermietung an der Wilhelmstraße eingebrochen - er sitzt nun in Untersuchungshaft. Umfangreiche Ermittlungen brachten die Kriminalbeamten auf die Spur des Mannes, der an ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 10:01

    POL-HAM: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck

    Hamm-Uentrop (ots) - Am Dienstag, 14. Juli, täuschte ein falscher Handwerker gegen 11.15 Uhr eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Marker Allee und erbeutete mehrere Schmuckgegenstände. Der Trickdieb klingelte an der Wohnungstür der 87-Jährigen und gab sich als Mitarbeiter einer Heizungsfirma der Stadt Hamm aus. Da er angeblich die Heizung überprüfen müsse, betrat der vermeintliche Handwerker die Wohnung der ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 09:59

    POL-HAM: 37-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 37-jähriger Motorradfahrer zog sich am Dienstag, 14. Juli, auf der Wilhelmstraße leichte Verletzungen zu. Der Hammer befuhr gegen 22.55 Uhr die Wilhelmstraße in westlicher Richtung. Zur selben Zeit fuhr ein 32-jähriger Mann aus Hamm mit seinem BMW von einem nördlich der Fahrbahn befindlichen Parkstreifen auf die Wilhelmstraße. Obwohl der Motorradfahrer noch versuchte, auszuweichen, kam es zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren