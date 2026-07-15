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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungs- und Festnahmeerfolg: 52-Jähriger nach Einbruch in Untersuchungshaft

Hamm-Mitte (ots)

Ein 52-Jähriger konnte am Montag, 13. Juli, durch Beamte der Kriminalpolizei festgenommen werden. Er war in den frühen Morgenstunden des 14. Juni in die Räumlichkeiten einer Autovermietung an der Wilhelmstraße eingebrochen - er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Umfangreiche Ermittlungen brachten die Kriminalbeamten auf die Spur des Mannes, der an seiner Wohnanschrift ebenfalls an der Wilhelmstraße festgenommen werden konnte.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde belastendes Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hamm einen Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeibekannten Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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