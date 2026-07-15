Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck

Hamm-Uentrop (ots)

Am Dienstag, 14. Juli, täuschte ein falscher Handwerker gegen 11.15 Uhr eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Marker Allee und erbeutete mehrere Schmuckgegenstände.

Der Trickdieb klingelte an der Wohnungstür der 87-Jährigen und gab sich als Mitarbeiter einer Heizungsfirma der Stadt Hamm aus. Da er angeblich die Heizung überprüfen müsse, betrat der vermeintliche Handwerker die Wohnung der Seniorin und begab sich ins Wohnzimmer. Während die Frau ein Dokument ausfüllen und unterschreiben sollte, begab sich der Unbekannte in das Schlafzimmer der Seniorin.

Daraufhin wurde die Hammerin misstrauisch und begab sich in den Flur. Dort traf sie den Mann an. Sie versuchte, ihn am T-Shirt festzuhalten, doch er riss sich los und flüchtete aus der Wohnung. Anschließend bemerkte die Seniorin, dass Goldschmuck aus ihrem Schmuckkästchen im Schlafzimmer fehlte.

Nach Angaben der 87-Jährigen war der Mann zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von korpulenter Statur. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug eine dunkle, kurze Hose, ein zweifarbiges T-Shirt in hell und dunkel sowie ein helles Basecap.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Mit dieser oder ähnlichen Maschen bringen Kriminelle ihre Opfer immer wieder um hohe Geldbeträge und Schmuck. Die Polizei Hamm gibt daher folgende Verhaltenstipps:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie sofort die Polizei über den Notruf 110 an, wenn sich Personen offensichtlich unter einem Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen.

Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese Form des Trickdiebstahls. Vereinbaren Sie mit Ihren Nachbarn, dass Sie keine fremden Personen ins Treppenhaus lassen.

Wachsame Nachbarn spielen eine wichtige Rolle: Verständigen Sie die Polizei, wenn Ihnen auffällige Personen auffallen, die gezielt Kontakt zu älteren oder hilfsbedürftigen Nachbarn suchen. (rv)

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