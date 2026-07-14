Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Rotlichtverstoß: Kollision zwischen Pkw und E-Scooter

Hamm-Mitte (ots)

Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer haben sich am Montag, 13. Juli, bei einem Unfall auf dem Westring leicht verletzt.

Gegen 7.40 Uhr befuhr der Mann aus Hamm mit seinem Mercedes den Westring in südliche Richtung. Nachdem er vor einer rotlichtzeigenden Ampel in Höhe des Westentors gehalten hatte, fuhr er bei Grünlicht an.

Zum gleichen Zeitpunkt überquerte der 15-jährige E-Scooter-Fahrer den Westring vom Westentor kommend in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei zeigte seine Ampel Rot.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Rettungswagen brachten sie in örtliche Krankenhäuser. (rv)

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