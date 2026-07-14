Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Schwer verletzt kam eine 61-jährige Radfahrerin am Montag, 13. Juli, nach einem Verkehrsunfall auf der Lange Straße in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm befuhr gegen 7.25 Uhr mit ihrem Fahrrad den nördlichen Radfahrschutzstreifen der Lange Straße in westlicher Richtung. Zeitgleich befuhr eine 25-jährige Nissan-Fahrerin die Lange Straße in östliche Richtung und beabsichtigte, nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen.

Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die Nissan-Fahrerin die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision stürzte die 61-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

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