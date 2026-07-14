Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 13. Juli, auf dem Bockumer Weg wurden drei Personen verletzt.

Eine 46-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 20.10 Uhr den Bockumer Weg in westliche Richtung und beabsichtigte nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen.

Zeitgleich befuhr eine 20-jährige Audi-Fahrerin den Bockumer Weg in östliche Richtung. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.

Aufgrund der Kollision verletzten sich die beiden Fahrzeugführerinnen sowie eine 22-jährige Beifahrerin, die sich im Audi befand, leicht. Alle Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. (rv)

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