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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Fährstraße

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Sonntag, 12. Juli, zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr, einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Fährstraße.

Der Mercedes wies diverse Kratzspuren an der hinteren linken Fahrzeugseite auf.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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