Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Heckenbrand an der Wilhelmstraße

Hamm-Mitte (ots)

Eine Hecke geriet am Freitag, 10. Juli, gegen 20.35 Uhr an der Wilhelmstraße in Brand - eine angrenzende Lagerhalle wurde dadurch beschädigt.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamm rückten mit mehreren Löschfahrzeugen an, löschten den Brand und verhinderten so, dass die Flammen auf die Lagerhalle übergriffen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung kam es dennoch zu Beschädigungen an der Fassade.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder per E-Mail an Hinweise.Hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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