Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist im Gebüsch

Hamm-Heessen (ots)

Eine 32-jährige Zeugin traute am Samstagnachmittag, 11. Juli, ihren Augen nicht. Gegen 15.50 Uhr bemerkte sie einen Mann, der in einem Gebüsch in der Nähe des Jupp-Eickhoff-Wegs vor ihr stand.

Er griff sich in die Hose, masturbierte und schaute dabei in Richtung der 32-Jährigen. Noch bevor eine alarmierte Streifenwagenbesatzung eintraf, flüchtete der Unbekannte auf einem Rennrad in Richtung Lippewiesen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Laut Angaben der Zeugin ist der Mann zirka 1,80 Meter groß, 80 bis 85 Kilogramm schwer, etwa 60 Jahre alt und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er ein blaues T-Shirt sowie eine schwarze Stoffhose und hatte einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas dabei. Zusätzlich führte er ein grau-blaues Rennrad mit sich.

Hinweise auf den Exhibitionisten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder über die E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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