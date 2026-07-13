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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter Exhibitionist flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem eine Zeugin am Samstag, 11. Juli, gegen 19:40 Uhr einen Exhibitionisten auf der Neuen Bahnhofstraße erblickte, flüchtete der Unbekannte.

Die Frau aus Hamm sah den Mann gegenüber einer Bushaltestelle im Gebüsch stehen. Hierbei hielt er sein Glied in der Hand. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete in Richtung Bahnhof.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist geschätzt zwischen 30 Jahre und 40 Jahre alt und in etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine helle Hautfarbe und war zur Tatzeit mit einer enganliegenden langen blauen Jeans und einem khakifarbenen T-Shirt bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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