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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten vierstelligen Betrag

Hamm (ots)

Ein 57-jähriger Mann aus Hamm ist am Mittwoch, 8. Juli, Opfer eines Betrugs geworden und hat einen vierstelligen Geldbetrag verloren.

Er erhielt einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter seiner Bank. Dabei wurde im Display des Mannes die tatsächliche Rufnummer der Bank angezeigt. Da der Betrüger sowohl die Kontonummer des 57-Jährigen als auch die seiner Kinder nennen konnte, glaubte der Mann auch den weiteren Aussagen, wonach mehrere Überweisungen von seinem Konto in Auftrag gegeben worden seien.

Im weiteren Verlauf gab der Mann mehrere Aufträge über sein Online-Banking frei, die zum Großteil auf seinen Konten verblieben. Hierbei tätigte er jedoch auch zwei Überweisungen auf externe Konten. Eine davon konnte er wieder stornieren. Einen weiteren Auftrag über einen mittleren vierstelligen Geldbetrag konnte er nicht mehr stornieren.

Die Telefonbetrüger sind sehr kreativ, was ihre Lügen angeht. Werden Sie daher sofort misstrauisch, wenn Sie am Telefon um Geld gebeten oder ausgefragt werden!

Unser Tipp: Legen Sie in solchen Fällen auf. Überprüfen Sie die Angaben im Zweifelsfall auf eigene Weise, beispielsweise durch einen Anruf bei Ihrer Bank oder bei der Polizei unter der 110. Sollten Sie Opfer eines Betrugs werden, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige! Sprechen Sie zudem mit Ihren Verwandten und Bekannten über diese Maschen, damit Betrüger in Zukunft keine Opfer mehr finden. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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