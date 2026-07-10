PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Donnerstag, 9. Juli, zwischen 5.25 Uhr und 14.10 Uhr, einen geparkten Mercedes auf einem Parkplatz in der Straße "Im Sutenkamp".

Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies der schwarze Mercedes diverse Kratzer und weiße Lackanhaftungen am vorderen linken Kotflügel auf.

Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 08:00

    POL-HAM: Neunjähriges Kind leicht verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw zog sich am Donnerstag, 9. Juli, ein neunjähriges Kind leichte Verletzungen zu. Ein 78-jähriger Citroën-Fahrer befuhr gegen 16 Uhr die Wilhelmstraße in westlicher Richtung. Auf Höhe der Lange Straße lief der Junge unvermittelt zwischen den geparkten Autos auf die Straße. Trotz des Bremsens des Pkw kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 12:48

    POL-HAM: Katze aus Altkleidercontainer gerettet

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Mittwochabend, 8. Juli, rückten Einsatzkräfte der Polizei Hamm zu einem Altkleidercontainer an der Tannhäuserstraße aus. Ein Zeuge hatte gegen 23 Uhr Katzengeräusche aus einem Altkleidercontainer gemeldet. Die eintreffenden Beamten konnten die Geräusche ebenfalls wahrnehmen. Die hinzugerufene Feuerwehr öffnete den Container gewaltsam und konnte ein Kitten aus diesem retten. Dieses ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 10:00

    POL-HAM: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

    Hamm-Pelkum (ots) - Falsche Handwerker täuschten am Dienstag, 7. Juli, gegen 11.40 Uhr, eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Straße "Auf Börgers Hof" und erbeuteten mehrere Schmuckgegenstände. Die Trickdiebe klingelten an der Wohnungstür der 85-Jährigen und gaben sich als Handwerker aus. Da angeblich ein Wasserrohrbruch aufgetreten sei, müsse man überprüfen, ob es in der Wohnung zu einem Leck gekommen sei. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren