Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Donnerstag, 9. Juli, zwischen 5.25 Uhr und 14.10 Uhr, einen geparkten Mercedes auf einem Parkplatz in der Straße "Im Sutenkamp".

Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies der schwarze Mercedes diverse Kratzer und weiße Lackanhaftungen am vorderen linken Kotflügel auf.

Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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