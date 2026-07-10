Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 17-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Hamm verletzte sich am Donnerstag, 9. Juli, bei einem Alleinunfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Gegen 19 Uhr befuhr er die Hugo-Bröcker-Straße in nördliche Richtung. Als er sich zu einem Bekannten umdrehte, der ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs war, stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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