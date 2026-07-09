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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Katze aus Altkleidercontainer gerettet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Mittwochabend, 8. Juli, rückten Einsatzkräfte der Polizei Hamm zu einem Altkleidercontainer an der Tannhäuserstraße aus.

Ein Zeuge hatte gegen 23 Uhr Katzengeräusche aus einem Altkleidercontainer gemeldet. Die eintreffenden Beamten konnten die Geräusche ebenfalls wahrnehmen.

Die hinzugerufene Feuerwehr öffnete den Container gewaltsam und konnte ein Kitten aus diesem retten. Dieses befand sich in drei verschlossenen Mülltüten.

Das Kitten konnte lebend aus den Mülltüten befreit und schließlich dem Tierasyl übergeben werden. Dort wird es nun von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt und aufgepäppelt.

Die Polizei Hamm fragt nun: Wer kann Hinweise zu der Person geben, die das Kitten in den Altkleidercontainer getan hat? Hinweise können unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de gegeben werden. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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