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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 8. Juli, gegen 16.50 Uhr, einen Ford auf der Werler Straße.

Der 37-jährige Fahrer des Fords befuhr die Werler Straße in südliche Richtung und beabsichtigte, nach links in die Straße "Am Pilsholz" abzubiegen. Dazu ordnete er sich auf die dortige Linksabbiegerspur ein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Lkw mit blauer Plane auf der Geradeausspur der Werler Straße an dem Ford vorbei und streifte diesen. Anschließend setzte der Lkw seine Fahrt in Richtung Süden fort.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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