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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in der Schillerstraße

Hamm-Mitte (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße war am Mittwoch, 8. Juli, das Ziel von unbekannten Einbrechern. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr verschafften sie sich durch Aufhebeln der Wohnungstür unbefugten Zugang. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten Bargeld sowie einen E-Scooter. Dieser konnte im Nachgang durch den Geschädigten am Schillerplatz wieder aufgefunden werden.

Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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