POL-HAM: Einbruch in der Schillerstraße
Hamm-Mitte (ots)
Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße war am Mittwoch, 8. Juli, das Ziel von unbekannten Einbrechern. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr verschafften sie sich durch Aufhebeln der Wohnungstür unbefugten Zugang. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten Bargeld sowie einen E-Scooter. Dieser konnte im Nachgang durch den Geschädigten am Schillerplatz wieder aufgefunden werden.
Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
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