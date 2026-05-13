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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Harburg - Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 20.00 Uhr kam es in Ronheim zu einem Polizeieinsatz in einem Wohngebäude, welches von mehreren Personen bewohnt wird. Daran waren mehrere Streifen, auch von umliegenden Dienststellen sowie aus Augsburg beteiligt.

In der Gemeinschaftsküche gerieten bereits gg. 19.00 Uhr zwei ungarische Staatsbürger, 65 Jahre und 53 Jahre alt, verbal und im weiteren Verlauf körperlich aneinander. Im Zuge dessen erlitt der jüngere der Beiden eine oberflächliche Schnittverletzung im Gesicht. Da bei der späteren Verständigung der Polizei, durch die Bewohner, der im Nachgang ermittelte Sachverhalt zunächst nicht klar war, fuhr die Polizei mit mehreren Streifen die Örtlichkeit an.

Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den älteren Kontrahenten nahmen die Polizeibeamten auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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