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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall auf der A8

Augsburg (ots)

Friedberg - Am Dienstag (12.05.2026), gegen 08.45 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos. Es wurden zwei Personen verletzt. Eine 30-Jähirge fuhr auf das vorrausfahrende Auto eines 52-Jährigen auf. Die 30-Jährige wurde schwerverletzt. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mussten zwei Fahrstreifen für etwa 90 Minuten gesperrt werden. Die 30-Jährige und der 52-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 30-jährige Autofahrerin.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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