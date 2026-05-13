Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Sonntag (10.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Mühlhauser Straße. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Auto am Autobahnseeparkplatz. Es entstand ein Schaden an der Fahrertüre in einer Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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