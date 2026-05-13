Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (12.05.2026) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Fritz-Koelle-Straße. Gegen 21:15 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen eine Scheibe eines Linienbusses. Diese zerbrach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und wertet derzeit Videoaufnahmen aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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