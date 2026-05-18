Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbrecher flieht aus Kita + Zwei Autos geklaut

Giessen (ots)

Gießen: Einbrecher flieht aus Kita

Im Holbeinring drang ein Einbrecher am Sonntagabend (17.5.) in eine Kindertagesstätte ein. Der Unbekannte durchwühlte auf seiner Suche nach Beute ein Büro und einen Gruppenraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm er nichts mit. Den Erkenntnissen zufolge trug der Einbrecher eine blaue Kapuzenjacke. Er flüchtete um 23.21 Uhr aus dem Gebäude.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Ist der Einbrecher mit blauer Jacke im Umfeld aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Langgöns: Zwei Autos geklaut

Gleich zweimal machten sich Unbekannte am Wochenende den Umstand zunutze, dass Autobesitzer ihre Autoschlüssel offenbar im Fahrzeug vergessen hatten.

In der Moorgasse klaute ein Dieb zwischen Samstag (16.5.), 14 Uhr und Sonntag, 8 Uhr einen Mazda. Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich in der Breitgasse wieder aufgefunden. In der Schillerstraße erbeutete ein Unbekannter einen Dacia. Der Duster stand zwischen Sonntag, 22 Uhr und heute früh, 6 Uhr am Straßenrand. An dem schwarzen Auto sind die Kennzeichen GI-MJ 263 angebracht.

Die Ermittler suchen zu beiden Fällen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verbleib des schwarzen Dacias machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

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