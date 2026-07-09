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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Hamm-Pelkum (ots)

Falsche Handwerker täuschten am Dienstag, 7. Juli, gegen 11.40 Uhr, eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Straße "Auf Börgers Hof" und erbeuteten mehrere Schmuckgegenstände.

Die Trickdiebe klingelten an der Wohnungstür der 85-Jährigen und gaben sich als Handwerker aus. Da angeblich ein Wasserrohrbruch aufgetreten sei, müsse man überprüfen, ob es in der Wohnung zu einem Leck gekommen sei.

Daraufhin betrat einer der vermeintlichen Handwerker ungefragt die Wohnung der Seniorin und begab sich ins Badezimmer. Die Frau folgte ihm. Während der Betrüger das Wasser im Waschbecken laufen ließ und die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, verschaffte sich die weitere unbekannte Person durch die vermutlich offengelassene Wohnungstür Zugang zur Wohnung und durchsuchte sie nach Diebesgut.

Nachdem die Person, die sich nicht mit der Seniorin im Badezimmer befand, mehrfach sagte, dass man "unter Zeitdruck" stehe, verließen beide Personen die Wohnung. Erst am Mittwoch, 8. Juli, bemerkte die Frau, dass Schmuck aus einem Wandschrank entwendet worden war.

Nach Angaben der 85-Jährigen sind die Männer zwischen 20 und 30 Jahren alt, dunkel gekleidet und trugen schwarze Mützen.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Mit dieser oder ähnlichen Maschen bringen Kriminelle ihre Opfer immer wieder um hohe Geldbeträge und Schmuck. Die Polizei Hamm gibt daher folgende Verhaltenstipps:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie sofort die Polizei über den Notruf 110 an, wenn sich Personen offensichtlich unter einem Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen.

Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese Form des Trickdiebstahls. Vereinbaren Sie mit Ihren Nachbarn, dass Sie keine fremden Personen ins Treppenhaus lassen.

Wachsame Nachbarn spielen eine wichtige Rolle: Verständigen Sie die Polizei, wenn Ihnen auffällige Personen auffallen, die gezielt Kontakt zu älteren oder hilfsbedürftigen Nachbarn suchen.(rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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