Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Neunjähriges Kind leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw zog sich am Donnerstag, 9. Juli, ein neunjähriges Kind leichte Verletzungen zu.

Ein 78-jähriger Citroën-Fahrer befuhr gegen 16 Uhr die Wilhelmstraße in westlicher Richtung. Auf Höhe der Lange Straße lief der Junge unvermittelt zwischen den geparkten Autos auf die Straße. Trotz des Bremsens des Pkw kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

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