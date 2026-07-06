Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (5. Juli) kam es um 11.13 Uhr im Bereich der Kessenicher Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen die Kessenicher Straße in Richtung Jülicher Straße im Bereich einer Bushaltestelle überqueren. Dabei betrat ein 68-jähriger Fußgänger aus Euskirchen die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es kam zur Kollision, bei der der Fußgänger verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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