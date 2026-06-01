Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Dreister Fahrraddieb - Mann (59) begeht drei Straftaten in kurzer Zeit

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen trafen die Bundespolizisten den 59-jährigen Deutschen zuerst auf dem Bahnsteig des Hauptbahnhofs an, weil er ohne Fahrkarte mit dem ICE von Hamburg nach Hannover fuhr. Kurz darauf entwendete der 59-Jährige zwei Fahrräder vom Bahnhofsvorplatz und wurde erneut durch die Streife gestellt. Der Mann wurde festgenommen und im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens der Justiz vorgeführt.

Aufgefallen war der Mann zuerst am Morgen während der Fahrt des ICE von Hamburg nach Hannover. Während der Fahrkartenkontrolle an Bord des ICE konnte der Mann gegenüber der Zugbegleiterin weder eine Fahrkarte noch Identitätsdokumente vorzeigen.

Am nächsten Halt des ICE in Hannover wartete dann bereits eine Streife der Bundespolizei auf dem Bahnsteig und überprüfte die Personalien. Die Beamten stellten die Identität fest und beanzeigten den wohnsitzlosen 59-Jährigen wegen des Erschleichens von Leistungen. Im Anschluss wurde er vor Ort aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Etwa 20 Minuten später wurde der 59-Jährige von der gleichen Streife im Personentunnel des Hauptbahnhofs angetroffen. Auffällig war dieses Mal, dass er ein Fahrrad mitführte, über welches er zweifelsfrei vorher beim Sachverhalt am ICE nicht verfügte.

Es stellte sich heraus: Das Fahrrad im Wert von circa 800 Euro wurde kurz zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz durch den Mann entwendet. Der Mann gab zu, dass er das Schloss durch Gewalt entfernte, um an das Fahrrad zu kommen. Die Bundespolizisten stellten das Fahrrad sicher und nahmen den 59-jährigen Dieb erneut mit zur Wache. Ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

Nach etwa einer halben Stunde durfte der Dieb die Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen erneut verlassen.

Eine weitere halbe Stunde später teilten Mitarbeiter der DB-Sicherheit telefonisch mit, dass der Mann erneut ein abgeschlossenes Fahrrad entwendet habe. Das Fahrrad im Wert von 600 Euro wurde sichergestellt. Der 59-jährige wurde erneut festgenommen und das dritte Ermittlungsverfahren wurde in kürzester Zeit eingeleitet - erneut wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover konnte zu beiden Fahrrädern keinen Eigentümer ermitteln. Die Eigentümer der Fahrräder können sich telefonisch unter 0511-30365-0 oder vor Ort auf der Wache am Hauptbahnhof melden und gegen einen Eigentumsnachweis die Fahrräder zurückerhalten.

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