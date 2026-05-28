Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf - Zwei Motorradfahrer bedrohen Bahnübergangsposten bei Hattorf am Harz

Hannover (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Hannover bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gestern ereigneten sich bei Hattorf gegen 20 Uhr mehrere Straftaten gegen einen Mitarbeiter der DB AG, einen sogenannten Bahnübergangsposten.

Der 24-jährige Mitarbeiter der DB AG war zur Tatzeit als Bahnübergangsposten eingesetzt. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde am Bahnübergang Hattorf am Harz aufgrund von Bauarbeiten auf der Bahnstrecke mit der manuellen Öffnung und Schließung der Schrankenanlage des Bahnübergangs betraut.

Nach Aussage des Sicherheitsdienstmitarbeiters habe sich nach einer Schließung der Schrankenanlage bereits eine lange Fahrzeugschlange vor dem Bahnübergang gebildet.

Nach Öffnung der Schrankenanlage sollen zwei Motorradfahrer auf Höhe des 24-Jährigen angehalten haben. Die beiden Motorradfahrer fragten nach der Möglichkeit die örtliche Dixi-Toilette der Bahnmitarbeiter nutzen zu dürfen, was der Sicherheitsdienstmitarbeiter verneinte. Daraufhin wurde der 24-Jährige durch die beiden Motorradfahrer in unflätiger Weise beschimpft und beleidigt.

Zudem gingen die Motorradfahrer den Sicherheitsdienstmitarbeiter bedrohlich an, in dem sie ihm eine körperliche Auseinandersetzung androhten. Verängstigt flüchtete der 24-jährige in einen nahegelegenen Aufenthaltscontainer der Bahnarbeiter. Hierbei wurde er von den zwei aggressiven Unbekannten verfolgt. Der Mitarbeiter der DB hielt mit aller Kraft die Tür zu, während die Motorradfahrer mit roher Gewalt versuchten, unter Zuhilfenahme von Gegenständen, die Eingangstür des Baucontainers einzuschlagen. Es entstanden erhebliche Beschädigungen an der Tür.

Da die Schrankenanlage in diesem Moment nicht mehr manuell bedient werden konnte, griff ein Notfallmechanismus ein.

Es ertönte ein akustischer Alarm und die Schrankenanlage schloss automatisch wegen eines herannahenden Zuges. Der Alarm veranlasste die Motorradfahrer zur Flucht. Der geschädigte Mann gab später gegenüber den alarmierten Bundespolizisten an, dass er bei den Kennzeichen der Motorräder das Landkreiskürzel OHA (Osterode am Harz) erkannt habe. Die beiden unbekannten Täter sollen männlich sein und mit Motorradhelmen, Motorradkleidung und Motorradhandschuhen bekleidet gewesen sein. Sie flüchteten in Richtung der Ortschaft Hattorf am Harz. Gegen die unbekannten Täter wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Nötigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Die ausgelöste Notschließung konnte erst durch den Notfallmanager und Techniker der DB AG gegen 21:50 Uhr aufgehoben werden.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit Hinweisen zu der Tat oder den Tätern unter folgender Telefonnummer zu melden: 0511 -303650

Tatzeit: 27.05.2026 gegen 20:00 Uhr

Tatörtlichkeit: Bahnübergang auf der K 406 zwischen der Ortschaft Hattorf am Harz und der B27/Auekrug

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