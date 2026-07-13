Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Freitag, 10. Juli, zwischen 10.55 Uhr und 11.05 Uhr, einen geparkten VW Passat auf dem Parkplatz eines Discounters in der Grünstraße.

Der weiße Passat mit Soester-Kennzeichen ist im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt worden - geschätzt liegt der Sachschaden bei über 3.500 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell