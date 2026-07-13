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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gartenhütte brennt in der Wittekindstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei eilten am Sonntag, 12. Juli, gegen 11.40 Uhr, zu dem Brand einer Gartenhütte in der Wittekindstraße.

In Folge des Feuers brannte die Gartenhütte größtenteils ab. Nebenstehende Gebäude wurden durch den Brand nicht beschädigt.

Der 79-Jährige Eigentümer verletzte sich bei dem Versuch das Feuer eigenständig zu löschen leicht - ein Rettungswagen brachte ihn mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Hammer Krankenhaus.

Um den Brand löschen zu können, wurden Teile des Zaunes durch Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernt.

Die Kriminalpolizei erschein an der Brandörtlichkeit und übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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