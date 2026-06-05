Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti - Hochschulparkplatz in der Langstraße

Trier (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 03.06.2026, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 04.06.2026, 02:15 Uhr, kam es auf dem Hochschulparkplatz in der Langstraße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter besprühten einen dort abgestellten Mercedes Sprinter mit brauner Lackfarbe und verursachten hierdurch Sachschaden am Fahrzeug. Die Polizei Trier sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Hinweise telefonisch unter 0651 98344150 oder per E-Mail unter pitrier.wache@polizei.rlp.de.

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