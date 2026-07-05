Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Betrunkener verunglückt in Springe mit E-Scooter - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 16-Jähriger hat sich bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Springe schwere Verletzungen zugezogen. Bei dem Unfall in der Nacht zu Sonntag, 05.07.2026, war der 16-Jährige offensichtlich betrunken unterwegs und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 16-Jährige am frühen Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr die Steinkrüger Straße im Springer Ortsteil Völksen. In Höhe der Bushaltestelle "Völksen/Auffahrt B217" verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sich der Jugendliche so schwer, dass er ins Krankenhaus musste. Möglicherweise führte die Alkoholisierung des Jungen zu dem Unfall.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zur Fahrweise des E-Scooter-Fahrer unmittelbar davor geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 109-1888 zu melden. /ram

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